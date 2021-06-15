Экспертный совет должен провести анализ научной работы, в частности, проверить ее соответствие законодательству в сфере аттестации кадров высшей квалификации.

Проверка всех материалов по кандидатской диссертации народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы продолжается.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

«По поводу диссертации народного депутата Украины Ильи Кивы. МОН получило электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело соискателя ученой степени. Продолжается проверка всех поступивших материалов. На основании полученной информации экспертный совет должен провести анализ научной работы, в частности, проверить ее соответствие законодательству в сфере аттестации кадров высшей квалификации», - отметил министр.

Он добавил, что экспертный совет в своей работе руководствуется исключительно требованиями украинского законодательства и документально подтвержденными фактами.

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«Досадно, что мой комментарий об «отсутствии возражений» на работу соискателя стал основанием для обвинений во лжи. С одной стороны, все заявления, которые поступают в наше ведомство, фиксируются, обрабатываются и детально изучаются. С другой стороны, количество и качество возражений относительно конкретных научных работ среди всех полученных обращений определяет экспертный совет, устанавливая их принадлежность к компетенции, и проверяет на соответствие действительности», - замечает Шкарлет.

Чиновник считает, что с учетом получения министерством нескольких различных писем, касающихся соискателя о «проведении расследования обстоятельств защиты» и о признаках «внесения недостоверных данных соискателем в диссертацию» в эфире программы «Радио Свобода» он высказался «не совсем корректно».

«Однако, мое заявление не является ложью и было озвучено на основании текущей информации. Экспертный совет после проработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения», - пояснил Шкарлет.

Кроме того, он добавил, что с появлением в СМИ информации о возможных отдельных нарушениях во время соискания ученой степени считает необходимым детально проверять такие сведения. «Соответствующая задача поставлена профильному департаменту МОН», - подытожил министр.

Якобы занятостью вопросом диссертации объяснили отсутствие Ильи Кивы на судебном заседании по делу Гандзюк 15 июня. Депутат ОПЗЖ ранее собирался брать обвиняемого Владислава Мангера на поруки.

Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)».

Сама защита прошла громко: на мероприятие не пускали «неаккредитованных» журналистов, а двери в аудиторию в Институте подготовки кадров блокировала группа молодых людей спортивного телосложения. Члены комиссии после трехчасового выступления Кивы поддержали его работу единогласно.

Bihus.Info выяснил, что Илья Кива подделал документы к кандидатской, а также усомнился в авторстве депутата. После скандала научного руководителя Кивы Владимира Гурковского уволили.

В июне МОН все же решило проверить исследование Кивы - все необходимые материалы пообещали передать экспертному совету из государственного управления. В случае подтверждения результатов Кива будет получать +5% к зарплате за ученую степень.

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Автор: Татьяна Поляковская