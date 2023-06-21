Виктор Цой не включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, а его творчество не запрещено в Украине.

С июня прошлого года использование музыкального продукта государства-агрессора ограничено в Украине. Однако творчество советского рок-музыканта Виктора Цоя, из-за песен которого накануне разразился скандал во Львове, не подлежит запрету, объяснили в Государственном агентстве Украины по вопросам искусств и художественного образования (Госискусств).

"Во исполнение ч. 1 ст. 126 пункта 29 раздела Х "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О медиа" Министерство культуры и информационной политики Украины на своем официальном веб-сайте обнародует перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Виктор Цой не включен в указанный перечень", – говорится в ответе Госискусств на запрос "Українські Новини".

Соответственно, запрета на исполнение песен советского музыканта также нет.

"Песни и творчество Виктора Цоя, который не был гражданином Российской Федерации, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины", – отмечает агентство.

Скандал из-за песен Цоя во Львове - что надо знать

3 июня во Львове разгорелся конфликт между народным депутатом от партии "Голос" Натальей Пипой и парнем-подростком из Одессы, который в центре города пел под гитару песни Виктора Цоя.

Нардеп сделала парню замечание. Она говорила о запрете публичного исполнения и воспроизведения российской музыки в СМИ и общественных местах, хотя запрет касается произведений, авторами которых были граждане государства-агрессора, а Виктор Цоя за год до распада СССР и гражданином РФ не был.

Парень на замечание отреагировал эмоционально - набросился на политика с нецензурной бранью. Депутат в свою очередь обратилась в полицию.

8 июня в ГУНП Львовской области сообщили, что на парня составили административный протокол – из-за мелкого хулиганства.

Парень, который оказался несовершеннолетним, попал в приют, откуда смог выбраться через несколько дней – когда по электронной почте пришли необходимые документы.

Впоследствии парень записал видео, в котором извинился перед депутатом за ненормативную лексику

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