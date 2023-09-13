Экс-советник ОПУ объявил, что собирается "поломать шовинистическую тенденцию".

Государственное бюро расследований (ГБР) обязали начать уголовное производство, главным фигурантом которого является народный депутат Наталья Пипа, сделавшая замечание исполнителю песен Виктора Цоя во Львове. Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева по заявлению экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом он сообщил в Telegram, опубликовав выдержки из документов.

"Пипа Наталья совершила деяние, имеющее признаки разжигания межнациональной розни в Украине (в условиях военного конфликта, добавлю), и государство должно дать свою правовую оценку происшедшему. Кроме того, фактически воспользовавшись служебным положением, она обеспечила нечто, очень похожее на издевательство над несовершеннолетним", - считает заявитель.

Арестович объявил, что намерен "приучать любителей сеять рознь и вражду среди украинцев к выполнению Конституции Украины": "А заодно - отдельных чиновников, не желающих делать то, что им следует по закону".

Видео дня

"Моя задача - поломать шовинистическую тенденцию и не дать ей стать общественной нормой, без разницы на каком языке говорит лагерь, из которого эта "норма" пытается выползти. В Украине другая норма - свобода и достоинство. Быстро не будет. Но приучим", - добавил он.

Скандал во Львове из-за песен Цоя - что сообщалось

Как писал УНИАН, в начале лета во Львове произошел конфликт между народным депутатом от партии "Голос" Натальей Пипой и подростком из Одессы, который пел песни Виктора Цоя.

В Государственном агентстве Украины по вопросам искусств и художественного образования объяснили, что творчество советского рок-музыканта Виктора Цоя не подлежит запрету. Он умер за год до распада СССР и гражданином РФ не был.

Вас также могут заинтересовать новости: