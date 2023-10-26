Дело касается летнего скандала вокруг песен Цоя на улицах Львова.

29 народных депутатов подали заявление в Национальную полицию на экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Как сообщила одна из инициаторов обращения в полицию, нардеп Наталья Пипа, заявление содержит подробное объяснение, что "разведчик-любитель (то есть Арестович - УНИАН) является настоящим преступником". Речь идет о его участии в скандале вокруг исполнения уличным музыкантом русскоязычной песни Виктора Цоя во Львове, замечание которому сделала Пипа.

Арестович считал, что замечание Пипы о песнях Цоя неуместно, поэтому обратился в суд с заявлением. Согласно решению суда, ГБР обязали начать уголовное производство, главным фигурантом которого является народный депутат Пипа.

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Теперь же нардеп с группой коллег ответила встречным заявлением. Как отметила Пипа, в заявлении изложены несколько основных аспектов дела, в том числе:

закон Украины №2310-IX от 19.06.2022 вводит строгие ограничения относительно публичного использования музыкального продукта государства-агрессора;

Львовский областной совет установил мораторий на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта с 2018 года. Законность этого решения признал Верховный Суд Украины;

граждане Украины активно отстаивают и будут отстаивать свои языковые права и культурную идентичность. Особенно во время войны с Россией. Ведь "Чей язык - того власть".

"Я считаю, что Нарцисс (Арестович (УНИАН) прямо нарушил ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю, дознавателю, или органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления). В целом действия этого персонажа прямо связаны с угрозой национальной безопасности Украины", - отметила нардеп.

Заявление также подписали нардепы Ярослав Рущишин, Сергей Рахманин, Олег Синютка, Роман Лозинский ,Михаил Цымбалюк, Оксана Савчук, Ирина Констанкевич и другие.

Скандал во Львове из-за песен Цоя - что сообщалось

Как писал УНИАН, в начале лета во Львове произошел конфликт между народным депутатом от партии "Голос" Натальей Пипой и подростком из Одессы, который исполнял песни Виктора Цоя.

В Государственном агентстве Украины по вопросам искусств и художественного образования пояснили, что творчество советского рок-музыканта Виктора Цоя не подлежит запрету. Он умер за год до распада СССР и гражданином РФ не был.

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