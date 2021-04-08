Для того, чтобы обеспечить деятельность Рады, народных депутатов, подведомственных предприятий, учреждений и организаций было получено 3 тысячи спецпропусков.

Спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева получили 363 депутата Верховной Рады Украины.

Об этом Киевинформ сообщили в Аппарате ВР

Также в ВР сообщили, что «в связи с необходимостью обеспечить деятельность Рады, народных депутатов, подведомственных предприятий, учреждений и организаций» было получено 3000 штук спецпропусков для проезда в общественном транспорте Киева.

Читайте такжеНа время локдауна в Киеве могут изменить график работы транспорта

«Указанные пропуска были выданы народным депутатам, помощникам-консультантам народных депутатов, работников Аппарата ВР, Института законодательства ВР, госпредприятию «Парламентский телеканал «Рада», госпредприятию «Редакция газеты «Голос Украины», госпредприятию - Издательство ВР, автобазе управления делами Аппарата ВР и другим подведомственным управлениям предприятиям, учреждениям и организациям», - говорится в ответе на запрос.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун. В частности, проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам.

Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко