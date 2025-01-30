В Офисе Президента прокомментировали последние заявления Путина о Зеленском, переговорах и так далее.

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает неадекватно воспринимать реальность и жить в тех иллюзиях, которые он сам для себя и создал, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Путин так и не поменял формат и модель своего поведения.

"Он продолжает жить в тех иллюзиях, или в тех мифах, которые он сам себе создал и соответственно которыми он пользуется для того, чтобы оправдать те или иные свои действия", - заявил Подоляк в интервью YouTube-каналу "РБК-Украина".

Кроме того, советник главы ОП напомнил, что Путин "скулит" в течение трех лет о том, что западные страны продолжают финансовую и военную помощь Украине. Хотя ему следует говорить об "эффективности" войны, которую он начал. В частности, Подоляк вспомнил заявления кремлевского лидера о том, что оккупанты смогут за "три минуты" дойти до Парижа или Берлина. И о вопросах легитимности президентства Владимира Зеленского.

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Подоляк считает, что Путин, оккупировавший власть в России, вообще не должен поднимать такие вопросы, не имея никакого отношения ко внутренним политическим процессам в Украине. И что российский лидер не сможет существовать без военных действий против какой-либо страны, поэтому он не хочет переговоров.

"Они несмотря ни на что точно не будут идти на какие-то переговоры, где они будут справедливо что-то обсуждать. Я вообще не понимаю концепцию переговоров без принуждения России. И поэтому это не то, что он [Путин] бравирует тем, что "мы можем то, можем это". Нет, он просто чувствует, что все еще инструментов, настоящих инструментов принуждения так и нет", - отметил Подоляк.

Другие новости о переговорах между Украиной и Россией

Ранее УНИАН сообщал, что все больше украинцев допускают прекращение огня, но с условиями. "Простая заморозка линии фронта ничего не даст. Потому что через несколько лет Россия снова вторгнется", считают простые граждане.

Кроме того, Зеленский ответил на новое заявление Путина о переговорах. "Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", - заявил он.

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