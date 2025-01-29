Давление Трампа на Путина говорит о том, что 'асадовский сценарий' в РФ становится реальнее, - эксперт

Путин будет публично унижен, даже если пойдет на переговоры.

За первую неделю на посту президента США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений, в том числе в адрес России. Так глава Белого дома пытается подорвать авторитет российского диктатора Владимира Путина внутри страны.

Об этом в интервью УНИАН рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Трамп - опытный переговорщик, и понимает, что если хочешь с кем-то договориться о чем-то, то не разговариваешь с ним в стиле "я - начальник, ты - дурак", и не шантажируешь. Я считаю, что это в большей степени послание российским элитам, которое заключается в том, что, мол, убирайте этого психа, и будем разговаривать", - сказал он.

Видео дня

Загородний подчеркнул, что Трамп понимает то, требования Путина нереалистичны для Запада. Поэтому он оказывает давление на главу Кремля в публичном пространстве.

"Может ли Трамп отдать Запорожье или Донецкую область ему, демонтировать военную инфраструктуру НАТО в Европе, снять санкции с России? Это абсолютный бред. Поэтому он давит таким публичным способом для того, чтобы Путин пришел в себя. К тому же, это подрыв позиции Путина внутри страны. Там патриоты уже скулят, что Путин довел страну до такого состояния, что американцы разговаривают с ними ультимативным тоном", - объяснил управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

По словам Загороднего, Путин в любом случае будет публично унижен, даже если пойдет на переговоры.

"И это подкашивает, в первую очередь, власть Путина. На самом деле это очень хорошо, что Трамп начал с ним так разговаривать. Это говорит о том, что "асадовский сценарий" в России становится все более реальным", - резюмировал он.

Заявления Трампа в адрес России - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть. Он объяснил, что так удастся снизить доходы России с продаж этого ресурса.

Кроме того, Трамп заявлял, что Россия украла у США проект гиперзвуковой ракеты. По словам президента США, кто-то из администрации экс-главы Вашингтона Барака Обамы "слил" секретные документы россиянам.

Вас также могут заинтересовать новости: