Украинские военные знают, сколько кораблей РФ находится на полуострове, отметил Плетенчук.

В оккупированном Крыму россияне ежедневно передислоцируют различные корабли и суда, чтобы избежать вероятных атак со стороны Сил обороны Украины. Как пояснил в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, такая тактика достаточно действенна.

В частности, Плетенчука попросили прокомментировать информацию движения "Крымский ветер" о том, что Черноморский флот РФ прячет корабли в бухте Голландия в Севастополе, где увидели минный тральщик и спасательное судно "Эпрон". Корабли переставляют каждые сутки, иногда даже ночью, чтобы избежать украинских ударов.

"На самом деле, это действенная тактика. Потому что постоянно меняя места стоянки судов или кораблей можно значительно снизить вероятность их поражения. Это будет происходить и в дальнейшем", - считает Плетенчук.

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В то же время известно, что Россия строит в Крыму большой универсальный десантный корабль "Иван Рогов". По словам представителя ВМС ВСУ, пока он представляет собой лишь часть корпуса, то есть для россиян это работа еще на годы.

"Тратить на него ценные боеприпасы сейчас вряд ли кто-то будет", - отметил военный.

По его словам, количество российского флота, который остается во временно оккупированном Крыму, ВСУ известно, но это единицы, которые не являются очень интересными целями.

"Это количество известно - довольно сложно скрыть такие объекты так, чтобы их нельзя было посчитать. Однако такие единицы, которые из боевого состава, или сейчас не боеготовые и находятся в глубоком ремонте, в который иногда мы так же приобщаемся со своей "модернизацией" путем воздушных ударов. Либо это единицы, которые относятся к так называемому вспомогательному составу. Это не боевые единицы из состава флота, однако они не представляют какой-то существенной угрозы. И, конечно, не все из них являются интересными целями", - пояснил спикер.

Он также рассказал о ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Сейчас в обоих морях вражеские корабли на дежурстве отсутствуют, и обстановку можно назвать "стабильной".

"Ситуация остается довольно стабильной. Россияне как не могли себе позволить находиться в Азовском море, так и не позволяют, потому что это смертельно опасно... Что касается Черного, там тоже нет кораблей третьи сутки подряд, даже подводной лодки нет. Однако, как вы видите, сама акватория используется - "шахеды", которые мы сегодня наблюдали, запускались в том числе с территории временно оккупированного Крыма", - пояснил спикер.

Он добавил, что в Средиземном море российские корабли до сих пор присутствуют. Они даже "пытаются проводить какие-то учения", хотя для них это чужая акватория. Как пояснил Плетенчук, в Африке есть режимы дружественные Москве, и есть порты, куда заходят российские боевые корабли. В то же время базы, как таковой, они в Средиземном море не имеют, что определенным образом затрудняет их пребывание в той акватории.

Как оккупанты охраняют Крым

Как писал УНИАН, российские оккупанты, чтобы защититься от возможных ударов со стороны Сил обороны Украины, обустроили в оккупированном Крыму эшелонированную ПВО, привлекают Росгвардию, авиацию и рисуют субмарины на причалах. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что захватчики применяют комплекс мер, в том числе выходят на внешний рейд малыми катерами различных проектов, например, типа "Раптор", и осуществляют определенные меры по противодиверсионной обороне, действуют вражеские наблюдательные посты и тому подобное.

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