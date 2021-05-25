Девочку назвали Стефанией.

Известный украинский шоумен и бывший кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула стал отцом в третий раз: у него родилась дочь Стефания.

Об этом счастливый отец сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото с новорожденной девочкой и с еще беременной женой.

«Чудесный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестренка очень ждали тебя! А мы с мамочкой благодарим Бога за тебя! Добро пожаловать в семью и в океан любви», – написал Сергей Притула.

Сергей Притула: чем он известен

Сергей Притула – украинский телеведущий, волонтер, общественный и политический деятель, актер.

Еще известен как автор и сопродюсер скетч-шоу «Файна Юкрайна».

Был ведущим утреннего шоу «Подъем», талант-шоу «Украина слезам не верит» на Новом канале, а также резидентом украинской версии «Камеди клаб».

С 2019 года сотрудничает с партией «Голос», от которой в том же году баллотировался в Верховную Раду и на пост мэра Киева в 2020-м.

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Автор: Катерина Шварц