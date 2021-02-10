Ранее бывший шоумен был заместителем председателя партии и входил в состав ее политсовета.

Бывший шоумен и телеведущий, экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула вышел из состава политического совета партии "Голос" и покинул пост заместителя председателя политсилы.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на партийную пресс-службу.

"Предыдущий состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы выбрали новый состав - для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСергей Притула резко выразился об Ольге Фреймут

Как отмечается, теперь за программное направление партии будет отвечать Инна Совсун, за международное - Андрей Осадчук, парламентское - Ярослав Железняк. Все изменения были утверждены во время съезда политсилы 29 января.

В то же время в "Голосе" отметили, что Притула остается членом партии и "работает над ее развитием".

Притула в большой политике: что известно

Сергей Притула 11 августа прошлого года объявил, что идет на выборы городского головы Киева от партии "Голос". Это вторая попытка шоумена попасть в большую политику. На последних парламентских выборах Притула шел 30-м в списке "Голоса", но попасть в Верховную Раду ему не удалось.

На выборах мэра Киева в 2021 году Притула занял третье место, впереди него оказались Виталий Кличко и Александр Попов. За Притулу проголосовали менее 8% столичных избирателей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован