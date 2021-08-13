Парламентарий полагает, что визит Меркель в Россию не является тревожным сигналом для Украины.

В том, что канцлер Германии Ангела Меркель сначала встретится с президентом России Владимиром Путиным, а потом с украинским лидером Владимиром Зеленским, может быть "плюс" – Киев, возможно, получит больше информации о позиции Кремля.

Из-за того, что канцлер сначала отправится в РФ, а потом пообщается с украинской стороной, не наблюдается какой-то тревожный сигнал, рассказал нардеп из партии "Слуги народа" и первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам интеграции в Евросоюз Вадим Галайчук в эфире телеканала "Украина 24".

Собеседник отметил, что составление графика президента и канцлера является сложным процессом.

"…Я не вижу проблемы в порядке проведения встреч… Я уверен, что Меркель донесет определенные месседжи, чтобы самый важный для европейского континента вопрос безопасности и нарушений международного законодательства Россией начал решаться в том русле, в котором это предлагает делать Украина", – добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что 22 августа Ангела Меркель посетит Киев с официальным визитом и встретится с Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что канцлер ФРГ 20 августа прибудет в Москву и пообщается с Владимиром Путиным.

Напомним, Германия не поддерживает незаконную аннексию украинского Крыма Россией. ФРГ также принимает участие в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе – является членом нормандского формата переговоров (Берлин, Киев, Москва и Париж).

Автор: Екатерина Присяжнюк