Президент Украины Владимир Зеленский и другие органы центральной власти должны отреагировать на давление со стороны городского головы Днепра Бориса Филатова на судей Амур-Нижнеднепровского районного суда.

Такое мнение в эфире телеканала "Прямой" высказал политический эксперт Александр Москалюк.

"Мне кажется, что это опасный сигнал. Потому что когда Зеленский увеличивает свои полномочия, это приводит к тому, что и на местах увеличивают свои полномочия, и у нас образуются какие-то свои местные феодалы. Я буквально на днях прочитал информацию относительно того, что в Днепре суд принял определенное решение, потом, по факту, Филатов сделал так, что в пределах этого суда было отключено водоснабжение. На минутку, это абсурдная ситуация. Ибо это приводит к тому, что даже лица, которые еще не имеют приговора, находятся в условиях, когда они не могут обеспечить определенные бытовые нужды", - отмечает Москалюк.

Эксперт добавляет, что в данном случае нужна реакция "и с точки зрения президента, и других органов власти". "Но, такой реакции нет. И нет ее еще вследствие того, что сам Зеленский вот эти вот границы переступает", - считает он.

Напомним, Амур-Нижнеднепровский суд принял решение о незаконности демонтажа рекламных бордов ряда компаний, которые связывают с политической оппозицией к мэру.

Сам демонтаж стал причиной нападения на журналистов оппозиционных телеканалов со стороны Муниципальной Стражи, подконтрольной мэру, и боевиков охранной фирмы Михаила Кошляка "Леон".

После принятия соответствующего решения, которое шло в разрез с мнением Бориса Филатова, в суде были выключены электроэнергия и вода.

Добавим, что Борис Филатов на своей странице в Facebook фактически признал, что именно по его указанию в суде было выключено электроснабжение и вода. Он написал ироническое сообщение о том, что судьи якобы принимают неправильные решения, а власти решили не бросать их в беде без света и воды и привезли в суд биотуалеты.

26 июля 2021 КП "Днепрводоканал" отключило от водоснабжения здание Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепра.

31 июля в здании Амур-Нижнеднепровского районного суда автомобиль одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета привез, а сотрудники этого предприятия установили возле здания биотуалет. На биотуалете была сделана надпись, что ответственной за отключение является судья Оксана Богун.

31 июля следственным отделом отделения полиции №1 было открыто уголовное производство по факту давления на суд по ст. 376 УК.

4 августа здание суда было отключено от электричества. После вмешательства общественных активистов и репортажа и телевидения, электроснабжение суда в тот же день было возобновлено.

Автор: Иван Бойко