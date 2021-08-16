Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Петер Хультквист посетят Киев 23 августа для участия в учредительном саммите "Крымской платформы".
Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила пресс-служба правительства Швеции.
"Участие премьер-министра усиливает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отмечается в сообщении.
Участники "Крымской платформы"
13 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже 40 стран и международных организаций подтвердили участие в учредительном саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа в Киеве.
Что такое "Крымская платформа"
"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов.
Читайте такжеШвеция передала Украине три копии Конституции Пилипа Орлика - привезут на День НезависимостиПланируется создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы.
Инаугурационный саммит "Крымской платформы" состоится в Киеве 23 августа. В Украину приедут представители всех ведущих государств-партнеров в Европе и Северной Америке, а также государств вне пределов трансатлантического региона.
Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие и о восстановлении прав крымскотатарского народа.