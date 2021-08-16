Уже 40 стран и международных организаций подтвердили участие в учредительном саммите, запланированном на 23 августа.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Петер Хультквист посетят Киев 23 августа для участия в учредительном саммите "Крымской платформы".

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила пресс-служба правительства Швеции.

"Участие премьер-министра усиливает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отмечается в сообщении.

Участники "Крымской платформы"

13 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже 40 стран и международных организаций подтвердили участие в учредительном саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа в Киеве.

Что такое "Крымская платформа"

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов.

Читайте такжеШвеция передала Украине три копии Конституции Пилипа Орлика - привезут на День НезависимостиПланируется создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы.

Инаугурационный саммит "Крымской платформы" состоится в Киеве 23 августа. В Украину приедут представители всех ведущих государств-партнеров в Европе и Северной Америке, а также государств вне пределов трансатлантического региона.

Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие и о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Автор: Леся Лещенко