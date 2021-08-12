Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и в праздновании Дня независимости Украины.

Президент Польши Анджей Дуда совершит визит в Украину 23-24 августа.

Об этом сообщает официальный сайт президента Польши.

В частности, Дуда 23 августа примет участие в саммите Крымской платформы, а 24 августа – в праздновании Дня Независимости Украины.

Крымская платформа

Как сообщал УНИАН, украинская власть инициировала создание международной платформы по деоккупации Крыма.

Читайте такжеУчастие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 33 страны - МИДКрымская платформа будет работать на нескольких уровнях:

первый, самый высокий, – политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств;

второй – уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны;

третий – межпарламентский;

четвертый – уровень неправительственных экспертов.

Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Учредительный саммит Крымской платформы с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

В Крымской платформе готовы принять участие 180 экспертов из более 30 стран. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, освобождение Крыма - это историческая задача украинского государства.

Автор: Виталий Саенко