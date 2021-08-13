Глава МИД отметил, что на саммите "Крымской платформы" будет принята Крымская декларация.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он доволен нервной реакцией главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммит Крымской платформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинге.

Вчера, 12 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров незаконно посетил украинский Крым. Там он сделал ряд гневных заявлений о Крымской платформе, назвал ее "шабашем", "сборищем". Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди (индийский государственный и политический деятель, один из руководителей и идеологов национально-освободительных движений Индии – УНИАН) – "сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". РФ успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей – активно с нами борется, - заявил глава МИД.

Читайте такжеПрезидент Польши посетит Украину 23-24 августаКулеба подчеркнул, что четвертая стадия обязательно будет – "это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма".

По словам Кулебы, международная поддержка "Крымской платформы" растет.

"Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры – у нас есть 40 подтверждений участия в саммите Крымской платформы – это государства и международные организации", - завил он.

Глава МИД отметил, что на саммите "Крымской платформы" будет принята Крымская декларация, которая будет открыта для дальнейшего присоединения государств, которые по той или иной причине не смогли принять участие в учредительном саммите.

На самом деле поддержка Крымской платформы будет еще больше и я убежден, будет неустанно расти. За 10 дней мы запустим Крымскую платформу и исправим историческую ошибку, которая была сделана в первые годы войны Украины с российским агрессором, когда для Крыма не было создано ни одного механизма системной работы по его деоккупации, - добавил он.

Также, по словам министра, сегодня министерство запустило официальный сайт Крымской платформы.

Справка УНИАН. "Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Инаугурационный саммит "Крымской платформы" состоится в Киеве 23 августа. В Украину приедут представители от всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке, а также государств вне пределов трансатлантического региона.

Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, и о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Автор: Константин Гончаров