Спикер Руслан Стефанчук отметил, что на прошлой неделе за границей находились более 30 народных депутатов, однако большинство из них должно было уже вернуться в Украину.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не смог назвать количество народных депутатов, которые сейчас находятся за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге журналисты попросили спикера прокомментировать распространенную в СМИ информацию о том, что много богатых депутатов выехали из Украины в связи с угрозой вторжения русских войск.

Стефанчук напомнил, что когда он занял должность председателя ВР, то издал распоряжение по поводу того, что во время пленарной недели не подписывает командировки для выезда депутатов за границу. По его словам, исключением могут быть только командировки, которые профильный комитет считает очень необходимыми.

Стефанчук не смог ответить, сколько, по состоянию на сегодня, депутатов находится за границей.

Он отметил, что на прошлой неделе более 30 депутатов были за границей, но за выходные большинство из них должно было вернуться в Украину.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля народный депутат Александр Дубинский заявил, что депутатам от "Слуги народа" запретили покидать страну.

В то же время пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что в официальных чатах фракции сообщений о запрете депутатам покидать страну не было.

Сегодня, 14 февраля, Стефанчук призвал руководителей фракций и групп обеспечить присутствие депутатов на рабочих местах. Он заверил, что при необходимости Верховная Рада готова работать в режиме 24/7.

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