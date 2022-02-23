Чрезвычайное положение в Украине. Обострение на Донбассе набирает обороты с каждым днем. Решится ли Путин на полномасштабное наступление?

Верховная Рада вводит чрезвычайное положение по всей стране. Президент издает указ о призыве резервистов. Кого призовут в первую очередь? В обществе идут дискуссии о необходимости легализации оружия.

Об этом и другом ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями специального телемарафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твой вечер" сегодня в 21.00.

Гостями эфира станут:

Денис Монастырский , министр внутренних дел;

, министр внутренних дел; Александр Корниенко , первый заместитель председателя Верховной Рады;

, первый заместитель председателя Верховной Рады; Виталий Кличко , мэр Киева;

, мэр Киева; Андрей Садовый , мэр Львова;

, мэр Львова; Игорь Терехов , мэр Харькова;

, мэр Харькова; Вадим Бойченко , мэр Мариуполя;

, мэр Мариуполя; Валентин Гладких , политический эксперт портала "Слово и дело";

, политический эксперт портала "Слово и дело"; Марк Фейгин , адвокат, блогер;

, адвокат, блогер; Михаил Чаплыга , политический эксперт;

, политический эксперт; Алексей Арестович , военный и политический обозреватель;

, военный и политический обозреватель; Игорь Гузь , народный депутат, "За майбутнє"

, народный депутат, "За майбутнє" Олег Жданов , военный эксперт;

, военный эксперт; Виктория Гриб , народный депутат, внефракционный;

, народный депутат, внефракционный; Юрий Романенко , соучредитель Украинского института будущего;

, соучредитель Украинского института будущего; Ростислав Хотин , журналист Радио Свобода;

, журналист Радио Свобода; Александр Ольшанский , заместитель председателя Исполнительного комитета реформ.

Начало эфира - в 21.00 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.