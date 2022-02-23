Чрезвычайное положение в Украине. Обострение на Донбассе набирает обороты с каждым днем. Решится ли Путин на полномасштабное наступление?

Верховная Рада вводит чрезвычайное положение по всей стране. Президент издает указ о призыве резервистов. Кого призовут в первую очередь? В обществе идут дискуссии о необходимости легализации оружия.

Об этом и другом ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями специального телемарафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твой вечер" сегодня в 21.00.

Гостями эфира станут: 

  • Денис Монастырский, министр внутренних дел;
  • Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады;
  • Виталий Кличко, мэр Киева;
  • Андрей Садовый, мэр Львова;
  • Игорь Терехов, мэр Харькова;
  • Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;
  • Валентин Гладких, политический эксперт портала "Слово и дело";
  • Марк Фейгин, адвокат, блогер;
  • Михаил Чаплыга, политический эксперт;
  • Алексей Арестович, военный и политический обозреватель;
  • Игорь Гузь, народный депутат, "За майбутнє"
  • Олег Жданов, военный эксперт;
  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный;
  • Юрий Романенко, соучредитель Украинского института будущего;
  • Ростислав Хотин, журналист Радио Свобода;
  • Александр Ольшанский, заместитель председателя Исполнительного комитета реформ.

Начало эфира - в 21.00 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.