Чрезвычайное положение в Украине. Обострение на Донбассе набирает обороты с каждым днем. Решится ли Путин на полномасштабное наступление?
Верховная Рада вводит чрезвычайное положение по всей стране. Президент издает указ о призыве резервистов. Кого призовут в первую очередь? В обществе идут дискуссии о необходимости легализации оружия.
Об этом и другом ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями специального телемарафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твой вечер" сегодня в 21.00.
Гостями эфира станут:
- Денис Монастырский, министр внутренних дел;
- Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады;
- Виталий Кличко, мэр Киева;
- Андрей Садовый, мэр Львова;
- Игорь Терехов, мэр Харькова;
- Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;
- Валентин Гладких, политический эксперт портала "Слово и дело";
- Марк Фейгин, адвокат, блогер;
- Михаил Чаплыга, политический эксперт;
- Алексей Арестович, военный и политический обозреватель;
- Игорь Гузь, народный депутат, "За майбутнє"
- Олег Жданов, военный эксперт;
- Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный;
- Юрий Романенко, соучредитель Украинского института будущего;
- Ростислав Хотин, журналист Радио Свобода;
- Александр Ольшанский, заместитель председателя Исполнительного комитета реформ.
Начало эфира - в 21.00 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.