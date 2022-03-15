На переговорах существует очень тяжелый и вязкий переговорный процесс / скриншот
Переговоры между делегациями Украины и России приостановились, они продолжатся завтра. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявляет об имеющихся принципиальных противоречиях, но пространство для компромисса есть.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Налицо принципиальные противоречия. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", - отметил Подоляк.
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