Они просят своих граждан избегать скопления людей.

Посольство США в Москве просит американцев избегать скопления людей и иметь планы эвакуации из-за угрозы терактов в России.

Заявление опубликовано на сайте дипломатического представительства.

"По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы с Украиной", - сообщили в посольстве.

Также Госдеп переиздал Предупреждение о поездках в Россию от 2 ноября 2021 года.

Читайте такжеНа Банковой ответили на обвинения Москвы о нежелании выполнять Минские соглашенияАмериканцам рекомендуют воздержаться от поездок в Россию в связи с напряженностью на границе с Украиной, возможной травлей граждан США, пандемией, терроризмом, преследованиями со стороны сотрудников российских служб безопасности, а также произвольным применением местного законодательства.

"Учитывая сохраняющуюся нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно рекомендуется воздерживаться от поездок наземным транспортом из России в Украину через этот регион. Кроме того, по всей России иностранцы могут стать жертвами травли, в том числе посредством нормативных актов, направленных конкретно против иностранцев", - говорится в сообщении.

Обострение на Донбассе и угроза вторжения РФ в Украину

18 февраля главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Позже стало известно, что ролики террористов Пасечника и Пушилин записали за несколько дней до эскалации ситуации.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

В свою очередь боевики обвинили ВСУ в провокациях и обстрелах оккупированных территорий. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.