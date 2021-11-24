Ситуация на границе Украины может измениться практически без оповещения, предупредили в американском посольстве.

Посольство Соединенных Штатов Америки объявило рекомендации американским гражданам ввиду скопления российских войск возле границы Украины.

Об этом говорится в предупреждении на сайте Посольства США в Украине.

В частности, гражданам США доводятся до сведения рекомендации в связи с сообщениями о необычной российской военной деятельности у границ Украины и в оккупированном Крыму.

"Не путешествуйте в Крым из-за злоупотребления российской оккупационной властью, в восточные части Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта, и по всей Украине из-за COVID-19", – говорится в предупреждении.

Читайте также"Опасения усиливаются": глава МИД Эстонии высказалась об угрозе вторжения Путина в УкраинуПри этом, посольство напоминает гражданам США, что "условия безопасности вдоль границы могут измениться с незначительным оповещением или без него".

Напомним, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times, опубликованном 21 ноября, заявил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысячи военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Автор: Виталий Саенко