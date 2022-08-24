Премьер Британии сказал, что Запад должен избавиться от зависимости от российского газа.

Проведение мирных переговоров Украина с Россией на данный момент стало бы катастрофой для всего мира.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге в Киеве, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что люди всегда говорят о риске распада Запада, о разрушении его единства. После посещения саммита G7 и саммита НАТО Джонсон уверен, что сейчас единство Запада является непревзойденным и, по его мнению, оно будет сохраняться.

"Есть определенная логика в той позиции, в которой мы оказались, потому что сейчас нет переговоров, нет предложений. Путин не предлагает переговоры, и даже если бы было такое предложение, я не вижу при каких обстоятельствах украинцы бы согласились на эти переговоры. Учитывая агрессию, на тиранию, которая происходит в Украине, подобные переговоры были бы катастрофой для всего мира", - сказал Джонсон.

Премьер Британии сказал, что Запад должен избавиться от зависимости от российского газа. По его мнению, это будет огромным геополитическим изменением для Европы и катастрофой для Путина.

Он также отметил, что позиция Путина со временем ослабевает.

"Да, будут сложные месяцы, да, мы должны продолжать объяснять населению, почему наступили сложные времена, но мы преодолеем их, и мы одолеем их в единстве", - добавил Джонсон.

Отметим, недавно президент Зеленский заявил, что переговоры с РФ - это не диалог, а ультиматум со стороны России, а в случае проведение "референдумов" переговоры с Украиной для РФ будут закрыты.

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