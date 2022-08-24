Новая помощь поможет лучше защищаться от российских захватчиков.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон объявил о новом пакете политики помощи для Украины на сумму 54 миллиона британских фунтов (более 63 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства по случаю визита Джонсона в Киев на День независимости Украины.

В частности, Джонсон рассказал о новом пакете военной помощи для Украины, который предусматривает передачу Украине 2 тысяч беспилотных разведывательных аппаратов и противотанковых курсирующих боеприпасов (дронов-камикадзе). Эти беспилотные воздушные системы усилят текущие боевые возможности ВСУ благодаря улучшению ведения видеонаблюдения на больших расстояниях и в контексте оборонного определение целей.

В новый пакет помощи войдет 850 микродронов Black Hornet, которые запускаются вручную. Эти микродроны специально разработаны для применения в городах и селах. С их помощью можно определять приближение вражеских сил.

Также сказано, что военный персонал можно научить запускать эти винтокрыльные беспилотники, которые по размеру меньше мобильных телефонов, менее чем за 20 минут. Каждый беспилотник передает прямой видеосигнал и статические изображения, чтобы помочь сухопутным силам безопасно оборонять городские районы.

Кроме того, Британия готовится предоставить транспортные средства для поиска российских мин в водах у украинского побережья.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский вручил Борису Джонсону орден Свободы, а имя премьера появилось на Аллее смелости в Киеве.

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