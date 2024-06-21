Он назначен послом в Чехии.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил украинского дипломата Василия Зварича послом в Чехии.

В пятницу, 21 июня, на сайте президента были опубликованы указы об увольнении Зварича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Польша и назначении его послом в Чешской Республике. О причинах такого решения не сообщается.

Также на сайте можно увидеть Указ президента о назначении Ивана Довганича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ирак. С 2006 по 2008 год он занимал должность Временного поверенного в делах Украины в Ираке. Впоследствии был послом Украины во Вьетнаме и Королевстве Камбоджа.

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Что известно о Василии Звариче

Дипломат работал в Министерстве иностранных дел с 1999 года. В 2001-2004 годах он занимал должность атташе, третьего секретаря Посольства Украины в Турции, в 2007-2010 годах - в Польше.

Также Зварич был советником Посольства Украины в Соединенных Штатах Америки, заместителем директора Департамента информационной политики МИД и советником-посланником Посольства Украины в Польше.

С сентября 2020 по июнь 2022 года работал директором Второго территориального департамента МИД. 8 февраля 2022 года Зварича назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Польше.

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