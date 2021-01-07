В Посольстве Соединенного Королевства подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность Украины.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс опровергла информацию российских СМИ о якобы ослаблении Британией санкционного режима против России.

Читайте также"Развитие РФ замедлилось": посол Нидерландов оценил эффективность санкций против КремляОб этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

"Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщения о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными", - заявила Симмонс.

"Общая лицензия, выданная британским Министерством финансов для морских портов Крыма, отображает цели и содержание лицензионного отступления, предусмотренного статьей 6а решения Совета ЕС №269/2014, а, следовательно, сохраняет действие аналогичной политики", - подчеркнула посол.

Сегодня российские СМИ сообщили, что Великобритания после Brexit ослабила так называемые крымские санкции.

Справка УНИАН.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Виталий Саенко