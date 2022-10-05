Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение государств-членов относительно нового пакета антироссийских санкций.

Послы стран-членов ЕС согласовали новый санкционный пакет против России. Его разработали в ответ на попытку России аннексировать территории Украины и проведение фейковых референдумов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС одобрили все детали пакета санкций против России и начали так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10 часов. Поэтому публикация в Официальном журнале ЕС будет завтра", – сообщил он.

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Позже информацию об одобрение нового пакета санкций подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов относительно 8-го пакета санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не согласимся ни на фиктивные путинские референдумы, ни на любую аннексию Украины. Мы настроены и дальше заставлять Кремль платить", – написала она в Twitter.

Восьмой пакет санкций ЕС против России

Как писал УНИАН, 23-27 сентября россияне провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ. 30 сентября Путин подписал с "руководителями" регионов (Денисом Пушилиним, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо) договоры о присоединении "ЛДНР", оккупированных частей Херсонской и Запорожской области в РФ.

4 октября российский диктатор утвердил ратификацию договоров о принятии "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Украины в состав РФ. Конституционный суд РФ поддержал присвоение оккупированных территорий Украины и назначил там "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

Еще 28 сентября Еврокомиссия предложила новый восьмой по счету пакет санкций против России в связи с проведением псевдореферендумов и попыткой аннексии территории Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя инициативу, заявила, что санкции разработаны, чтобы "заставить Кремль заплатить" за дальнейшую эскалацию в Украине.

Впоследствии премьер Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна "продавила" свои требования относительно нового пакета антироссийских санкций. Венгрия добилась того, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях - к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций ЕС против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что предложенный Еврокомиссией восьмой пакет санкций не соответствует уровню обострения войны против Украины.

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