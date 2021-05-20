Португалия заблокировала пункт о депортации крымских татар \ фото УНИАН
Португалия заблокировала упоминание о 77-й годовщине депортации крымских татар в заявлении Евросоюза по Крыму, которое будет сделано в ОБСЕ.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Вчера Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано ЕС в ОБСЕ. В предыдущих заявлениях всегда упоминались события 18-20 мая 1944 года", - написал Джозвяк.
В настоящее время Португалия председательствует в Евросоюзе.
Вас также могут заинтересовать новости
- 18 мая представительство ЕС в Украине опубликовало заявление к годовщине депортации крымских татар и призвало Россию прекратить агрессию и нарушения прав человека в Крыму.
- В МИД призывают международное сообщество не закрывать глаза на переписывание Россией истории
- Кулеба призывает международное сообщество признать геноцидом советскую депортацию крымских татар
- Зеленский подал в парламент законопроект о коренных народах Украины
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram