В настоящее время Португалия председательствует в Евросоюзе.

Португалия заблокировала упоминание о 77-й годовщине депортации крымских татар в заявлении Евросоюза по Крыму, которое будет сделано в ОБСЕ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Вчера Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано ЕС в ОБСЕ. В предыдущих заявлениях всегда упоминались события 18-20 мая 1944 года", - написал Джозвяк.

В настоящее время Португалия председательствует в Евросоюзе.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая