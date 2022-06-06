Как известно, 30 мая бывший президент Украины выехал за границу.

В сети распространяется видео, на котором экс-президент Украины Петр Порошенко якобы прогуливается по Лондону.

На опубликованной записи рядом с ним идет девушка. По неподтвержденной информации, это может быть его дочь Александра, которая учится в Лондоне.

Когда и где конкретно была сделана видеозапись, на данный момент неизвестно.

Как известно, на днях Порошенко с третьей попытки выпустили из Украины под предлогом посещения Конгресса и Саммита Европейской народной партии. Первые две попытки выезда за границу Порошенко назвал "незаконно сорванными".

30 мая экс-президент все-таки пересек границу Украины с Польшей.

Накануне этой эпопеи с выездом народный депутат Виктор Медведчук дал показания против Порошенко. В частности, он рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

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