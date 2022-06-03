Медведчуку грозит 15 лет заключения.

Показания народного депутата Виктора Медведчука против бывшего президента Украины Петра Порошенко не станут смягчающим обстоятельством по уголовному производству, по которому ему грозит 15 лет лишения свободы за государственную измену.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Мы абсолютно спокойно движемся в суд, потому что там все железобетонные улики собраны... Никакого смягчения не будет. 15 лет это только потому, что мы двигались этим делом до того, как закон вступил в силу - сейчас это была бы другая мера наказания. Что касается его сотрудничества со следствием, это была его воля, в нем проснулся сознательный гражданин, который давал сознательные показания

Также она добавила, что нардепа Тараса Козака, который также подозревается в госизмене и с 2021 года скрывается за рубежом, будут судить заочно.

"Мы, конечно, пойдем в заочным способом. Если человека нет в стране, это не значит, что правосудие должно о нем забыть, ни в коем случае. Надо привлекать к ответственности. И в зависимости от того, что скажет суд, мы будем смотреть", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 23 мая СБУ обнародовала фрагмент показаний Медведчука против экс-президента Порошенко, в котором он рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Медведчук детализировал роль в ней экс-президента Петра Порошенко, а именно, что тот не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях. В итоге, констатировал Медведчук, этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко.

Депутат заверил, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически - у главарей боевиков.

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