Если Порошенко не исключит из фракции Княжицкого за связи с ФСБ РФ, к нему будут вопросы, полагает эксперт.

Порошенко должен исключить из фракции "ЕС" нардепа Княжицкого, а правоохранители открыть производство за встречи с агентом ФСБ Сивковичем во время войны. Если этого не произойдет, вопросы возникнут уже к самому Порошенко. Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук, комментируя появление в медиа совместных фото нардепа от "Евросолидарности" Княжицкого и агента ФСБ Сивковича.

"Учитывая, что статус нардепа позволяет иметь доступ к информации, составляющей государственную важность, было бы вполне логичным, особенно во время войны с Россией, правоохранителям заняться нардепом-кумом эфесбешника, а Порошенко исключить его из фракции. Конечно, если у них нет общих интересов", – пишет эксперт.

Он не исключает наличие таких интересов, учитывая, что сотрудничеству нардепов от Порошенко с ФСБшниками предшествовала торговля с Россией, бизнес с ОРДЛО, общие дела с Медведчуком и общие политические интересы с Путиным.

Видео дня

Своим заявлением политический эксперт Олещук отреагировал на фото встреч нардепа от фракции "ЕС" Княжицкого с подозреваемым в госизмене Владимиром Сивковичем в Турции и Австрии уже после начала российско-украинской войны.

"Сивкович был известным бывшим КГБистом и действующим представителем ФСБ и на момент встреч с Княжицким уже ходил под госизменой и находился в России. Вряд ли его кум Николай Княжицкий этого не знал. Более того, Княжицкий еще с начала 2000-х работал помощником Сивковича, который затем готовил сотни ипсошных операций, разгон Майдана, сети "кротов" в Украине и многое другое. Несмотря на это у Сивковича и Княжицкого были общие дела, они были соучредителями общественных организаций и вместе влияли на украинскую политику", - отмечает Олещук.

Олещук также обратил внимание на место встреч соратника Порошенко и ФСБшника Сивковича: Турция и Австрия. Турция является нейтральной площадкой для встреч российских шпионов с их агентурой. Австрия известна своим запретом на экстрадицию.

Как известно, вчера в медиа появилась информация о том, что член фракции Порошенко нардеп Николай Княжицкий продолжает поддерживать тесные связи с госизменником и ФСБшником Владимиром Сивковичем, который в 2014 году бежал в Россию, где работает на российские спецслужбы.

Согласно информации, Княжицкий и Сивкович продолжили общаться даже после аннексии Крыма Россией, Илловайского котла и всех зверств России в Украине: нардеп в 2017 году встречался вместе с предателем на курорте в Турции, а впоследствии (как минимум в 2018-2019 годах) - в Израиле и Австрии.