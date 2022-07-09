Ей посоветовали оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны.

Министерство иностранных дел считает заявления участницы Конгресса США Виктории Спартц о якобы связях главы Офиса президента Андрея Ермака с Россией попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды, которые контрастируют с масштабной поддержкой и помощью Украине со стороны США.

Об этом заявил пресс-секретарь главы МИД Олег Николенко в Facebook.

"На фоне масштабной поддержки (Украины со стороны США – прим) особенно контрастируют последние действия и заявления участницы Конгресса США Виктории Спартц. Они являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США", - отметил пресс-секретарь главы МИД.

"Советуем госпоже Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничными являются манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения. Член Конгресса должен также прекратить подрывать имеющиеся механизмы предоставления США военной помощи для Украины", - подчеркнули в МИД.

Николенко добавил, что украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию об использовании техники; а никакие заявления и провокации "не подорвут тот высокий уровень доверия" между Владимиром Зеленским и Джо Байденом и другими украинскими и американскими чиновниками.

"Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которому очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать только дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле", — заявил пресс-секретарь главы МИД.