По словам Сандры Руловс, видео с политиком и молодой девушкой ее удивило.

Сандра Руловс, жена экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, присоединилась к требованиям освободить политика из тюрьмы, в которую его поместили власти Грузии. Помимо этого, она впервые отреагировала на новость о том, что ее муж и "слуга народа" Елизавета Ясько закрутили роман.

Своей реакцией Руловс поделилась в Facebook.

Так, бывшая первая леди Грузии написала, что она, как гражданка Грузии, полностью присоединяется к требованиям освободить Михеила Саакашвили. Она согласилась с тем, что политик является политзаключенным.

Также она признала, что видео, в котором Саакашвили и Ясько заявили о своем романе, стало для нее неожиданностью. Судя по всему, Руловс не ожидала подобных заявлений от политика.

Читайте такжеУкраинскую возлюбленную Саакашвили заметили в СИЗО в Грузии (видео)"Многие сбитые с толку друзья и товарищи спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма - совершенно неприемлемой. Несмотря на свои личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы", - написала жена Саакашвили.

Руловс не стала сообщать о том, развелась ли она с политиком. Однако в комментариях пользователи пишут, что они все равно считают ее "лучшей первой леди Грузии".

Роман Михеила Саакашвили и Елизаветы Ясько - что известно

1 октября глава Исполнительного комитета реформ в Украине и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько опубликовали видео, в котором заявили, что влюблены друг в друга. Ролик был размещен в сети уже после того, как Саакашвили задержали в Грузии.

Читайте такжеСМИ показали видео задержания Саакашвили грузинскими силовикамиЗаявление вызвало бурную реакцию в сети, так как еще 19 сентября Руловс (его законная жена) публиковала в Facebook общие фото с политиком. Вместе они отдыхали в Турции.

После этого на "слугу народа" обрушился хейт в сети, а сама Ясько дала ответ на все обвинения и оскорбления. Затем нардеп заявила, что политик развелся с женой, а их отношениям уже больше года. Она также сказала, что знакома с мамой Саакашвили и одним из его сыновей.

6 октября возлюбленная Саакашвили посетила его в грузинской тюрьме, после чего она передала от него письмо для Дмитрия Гордона и его жены Алеси Бацман.

Автор: Полина Кузенко