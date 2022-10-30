США - единственная страна, к которой прислушиваются израильские власти, отметил украинский дипломат.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в его кампании, направленной на то, чтобы израильские власти усилила военную поддержку нашего государства, есть "тайное оружие".

"Тайным оружием" является посол США в Израиле Том Найдс, рассказал украинский дипломат в интервью американскому изданию The Hill.

Посол Украины поделился, что встречается с Найдсом каждую неделю.

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По словам Корнейчука, Штаты - единственное государство, к которому прислушивается Израиль.

"Я шучу, но я называю его нашим "тайным оружием". Вот почему мы обсуждаем различные меры поддержки, и опять же, нам нужно изменить эту главную тенденцию, которая отличает позицию Израиля от остального демократического мира, и расширить военно-техническое сотрудничество", - заявил украинский посол.

Сотрудничество Украины и Израиля во время войны с Россией - важнейшие новости

18 октября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно передать системы противовоздушной обороны. Такое заявление министр сделал после того, как РФ осуществила массированные атаки на украинские объекты критической инфраструктуры, в частности, иранскими дронами-камикадзе.

21 октября премьер Израиля Яир Лапид заявил, что государство не будет поставлять Украине вооружение.

24 числа президент Владимир Зеленский призвал Израиль помочь нашей стране и определиться: он с демократическим миром, или закрывает глаза на российский террор.

26 октября украинский лидер рассказал, что украинская и израильская разведки начали сотрудничество, но этого мало.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, в частности США и государства-члены Евросоюза, активно оказывают Киеву военную помощь.

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