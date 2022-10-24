Они консультируются с США.

Израиль все больше обеспокоен "опасной близостью" между Россией и Ираном на фоне поставок иранских беспилотников для нападения на Украину.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью The Jerusalem Post.

"Часть работы, которую мы делаем, связана с очень опасной близостью, которая создается между Россией и Ираном. Это не то, что мы собираемся игнорировать или ничего не делать… Поэтому нам нужно ежедневно пересматривать ситуацию и реагировать", - сказал Лапид.

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Премьер сообщил, что Израиль проводит тесные консультации с США. Также недавно он общался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

На вопрос, что мешает Израилю предоставить Украине системы противоракетной обороны, Лапид ответил, что "уравновешивает два соображения".

"Во-первых, мы на стороне Украины. Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали в ООН, заявив миру, что никогда не примем аннексию четырех областей. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила полевой госпиталь в Украине," - сказал он.

Другое соображение заключается в обеспечении постоянной защиты интересов национальной безопасности Израиля.

"Мы будем активно поддерживать Украину и будем учитывать интересы национальной безопасности Израиля", - добавил он.

Также Лапид сказал, что поставки иранских беспилотников и другого оружия в Россию являются еще одним доказательством того, что возврат к иранской ядерной сделке 2015 года нежизнеспособен.

Позиция Израиля в войне

Как известно, Израиль с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил действия России. Кроме того, они не признали аннексию оккупированных территорий Украины.

В начале войны Израиль приостановил безвизовый режим с Украиной. Тогда украинские власти заявили, что рассматривают возможность введения ответных мер для граждан Израиля.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны, однако не стал помогать Украине.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за оказание военной помощи Украине.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправит Израилю официальную ноту о предоставлении системы противовоздушной обороны.

21 октября премьер Израиля Яир Лапид сообщил, что они не будут передавать Украине вооружение. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль поможет Украине разработать систему раннего предупреждения о ракетном нападении.

Сегодня Владимир Зеленский призвал Израиль определиться - он с демократическим миром или закрывает глаза на российский террор.

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