Сегодня парламент минутой молчания почтил память умершего нардепа.

Народный депутат от группы "Партія "За майбутнє" Антон Поляков, умерший прошлой ночью, очень тяжело воспринимал вчерашний срыв внеочередного заседания, которое он инициировал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сопредседатель группы Тарас Батенко на заседании парламента.

Он отметил, что "для нас это черная пятница".

По его словам, Поляков был правдолюбом, "рафинировано порядочным, честным", пришедшим в парламент, "чтобы творить добро".

"Это цена украинской политики - его смерть. Для кого-то это - рубикон, и циничные голосования в зале, а для кого-то это - исповедь", - подчеркнул Батенко.

Он отметил, что Поляков умер "в возраст Христа", то есть в 33 года.

Батенко напомнил, что именно Поляков был инициатором вчерашнего внеочередного заседания, на котором планировалось рассмотреть экономические и социальные вопросы, но в сессионном зале было очень мало людей и были провалены вопросы, которые выносились на повестку дня.

По словам Батенко, нардеп месяцами "собирал голоса" за проведение заседания, а сессионный зал "пустыми рядами встречает принципиальные вопросы, за которые борется человек молодого 33-летнего возраста со своими убеждениями".

"Вот цена украинской политики", - подчеркнул Батенко и добавил, что у Полякова не выдержало сердце.

Батенко считает, что Полякову многое не нравилось в украинской политике, его коллеги будут озвучивать его идеи.

Верховная Рада минутой молчания почтила память умершего нардепа.

Нардеп Поляков умер в Киеве: что известно

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

Читайте такжеНа шее трупа нардепа Полякова нашли странные следы - СМИПо данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.

По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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Автор: Надя Пришляк