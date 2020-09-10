К письму от полиции добавлена выдержка из ЕРДР, где зафиксировано указанное уголовное производство.

Национальная полиция начала уголовное производство относительно неправомерных действий со стороны и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богдана Федоренко.

Об этом говорится в ответе на запрос народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Лукашева в Печерское управление полиции Главного управления национальной полиции в городе Киеве.

"Сообщаю, что 10.07.2020 старшим инспектором отдела дознания Печерского управления полиции Трохимец Анастасией Олеговной сведения, изложенные в вашем депутатском обращении, внесены в Единый реестр досудебных расследований под № 12020105060000061, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса Украины", - говорится в ответе за подписью начальника отдела дознания Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве Василия Иванишина.

К письму добавлена выдержка из ЕРДР, где зафиксировано указанное уголовное производство.

Отметим, что вышеупомянутая ч. 1. ст. 351 Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета", а именно - "Невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации" - карается штрафом от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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Автор: УНИАН