Шустер находится на самоизоляции в Италии, поскольку у него подтвердили коронавирус.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин продемонстрировал в прямом эфире поддельные сертификаты о вакцинации, рассказывая о "схемах" мошенников.

Фейковые документы в рамке Енин показал в студии "Свобода Савика Шустера", заявив, что приобрели их правоохранители на имя ведущего программы. На что сам Шустер отреагировал потрясенным тоном.

"Что значит на мое имя? Подождите", – перебил Шустер.

Енин ответил, что сертификаты были приобретены в рамках "контрольных закупок".

Полиция заказала документы у одного из винницких аферистов, оплатив 250 евро. Злоумышленник действовал совместно с медицинскими работниками и вносил данные фейковых документов в электронную базу правительства.

"Сертификаты" Енин предложил подарить Шустеру на "память", пожелав больному коронавирусом ведущему скорейшего выздоровления.

Замглавы МВД уточнил, что продемонстрировал копии, поскольку оригиналы фейковых документов привлечены как доказательства к открытому делу, а люди, совершившие правонарушение, уже задержаны.

Как писал УНИАН, вечером, 29 октября, стало известно, что ведущий программы "Свобода Савика Шустера" Савик Шустер находится на самоизоляции в Италии, поскольку у него подтвердили коронавирус.

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Автор: Виолетта Орлова