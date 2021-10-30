Первый заместитель министра внутренних дел отмечает, что это "только разминка".

С начала года открыто уже около 900 уголовных производств за подделку тестов и справок о вакцинации от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"С начала этого года мы имеем около 900 уголовных производств. Половина из них - по факту использования гражданами фейковых сертификатов. 73 - в отношении медицинских работников и 32, как мы видим, в отношении туристических агентств", - отметил Енин.

Он добавил, что только за последнюю неделю было зарегистрировано около 100 таких уголовных производств.

"И поверьте мне, это лишь разминка", - сказал представитель министерства.

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Енин также продемонстрировал снятое несколько часов назад видео: "Здесь мы видим одного известного Героя Украины, который получает сообщение о подозрении в связи с фактом попытки использования поддельного сертификата о вакцинации". "И так будет с каждым", - подчеркнул он.

Кроме того, представитель министерства продемонстрировал копии поддельных сертификатов о вакцинации на имя Шустера, которые правоохранители в рамках следственных действий заказали и получили у "одного из винницких мошенников" за 250 евро.

Надежду Савченко подозревают в подделке сертификата о вакцинации - что известно

22 октября Надежду Савченко и ее сестру "поймали" в аэропорту "Борисполь" с поддельными сертификатами о вакцинации.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз.

Впоследствии Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Украине зафиксировано 26 870 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированы 5 тыс. 463 лица; умерли - 648.

28 октября в Украине был вакцинирован против COVID-19 289 241 человек. С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 790 тыс. 280 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 292 тыс. 521 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская