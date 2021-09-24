Основатель УБОП Валерий Кур считает, это была попытка совершить "политическое убийство".

Основатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур считает, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира было "хорошо организованной спецоперацией", а стрелял профессионал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

По мнению Кура, в этом деле о покушении первой версией должна быть политическая. "И что здесь влияние спецслужб нашего бывшего друга, а сегодняшнего врага, который ведет с нами войну", - сказал он.

Так, Кур считает, что это была попытка совершить "политическое убийство". "Условно говоря, выстрел был направлен именно в Зеленского", - отметил он и выразил мнение, что это может быть не последняя такая попытка "политического убийства".

Также Кур подчеркнул, что покушение на Шефира было "хорошо организованной спецоперацией".

"Стрелял профессионал, он работал не один. Кучность (стрельбы - УНИАН) мне говорит об этом... Был мотив убить его. И убить явно не потому, что кто-то ищет, что он у кого-то занял деньги или кому-то должен... Я думаю, что это направлено на президента", - сказал основатель УБОП.

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Таня Поляковская