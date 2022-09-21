Руководство "Альтернативы для Германии" не поддержало поездку своих членов.

На днях в СМИ появилась информация, что представители одной из политических партий Германии намерены посетить оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей. Для руководства партии эта поездка стала сюрпризом.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в Россию поехали представители правопопулистской партии АдН, а именно трое депутатов земельных парламентов:

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Кристиан Блекс из Северного Рейна-Вестфалии;

Даниэль Вальд;

заместитель председателя земельной организации АдН Ганс-Томас Тильш из Саксонии-Ангальта.

Руководство партии сообщило, что поездка не была согласована с ними.

"Мы не поддерживаем эту поездку", - сообщила сопредседатель политсилы Тино Хрупалла.

При этом ее коллега Алис Вайдель заявила, что поездка "частная" и не согласовывалась с партией. Кроме того, в партии требуют от депутатов, поехавших в РФ, "всеобъемлющее раскрытие" всех деталей организации и проведения поездки, а в дальнейшем – "заранее согласовывать с федеральным правлением всю коммуникацию, касающуюся любых поездок".

По словам участников "делегации", они не доверяют тому, как освещают войну в Украине респектабельные немецкие СМИ, поэтому хотят составить собственное представление о состоянии дел и гуманитарной ситуации на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Стоит отметить, что политиков не смутил запрет Украины на въезд на оккупированные территории со стороны РФ. Это считается незаконным пересечением государственной границы, а нарушители вносятся в список невъездных в Украину.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты собрались устроить фейковые "референдумы" о присоединении к России на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября. Они заявляют, что официальные результаты псевдоголосований они обнародуют 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" могут направить официальный запрос на вступление в состав России".

21 сентбря президент России решил приравнять боевиков псевдореспублик "ЛДНР" к кадровым военным армии РФ.

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