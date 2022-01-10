Сейчас нардеп находится за пределами Украины.

Нардеп и пятый президент Украины Петр Порошенко, имущество и активы которого недавно арестовал суд, показал, сколько денег потратил на своих адвокатов.

Об этом свидетельствует информация об изменениях в его электронной декларации, размещенной на сайте НАЗК.

В частности, 6 января Порошенко сообщил, что 29 декабря заплатил за юридические услуги 10 миллионов 990 тысяч 059 гривень.

Напомним, 6 января 2022 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества Петра Порошенко, который является фигурантом дела о госизмене. Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Дело о госизмене Порошенко

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу.

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20 декабря, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Вернуться в Украину Порошенко обещает 17 января.