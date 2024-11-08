Отметим, что официального подтверждения этой информации сейчас нет.

Российские оккупационные войска захватили Новоалексеевку в Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Также у врага есть продвижение на фронте. В частности, россияне продвинулись возле Новодмитровки.

"Враг оккупировал Новоалексеевку, а также продвинулся возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет. Карта боевых действий сейчас выглядит так:

Тем временем в Генштабе ВСУ информируют, что с начала суток, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 140 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак было зафиксировано на Кураховском направлении. Там оккупанты совершили 50 попыток продвинуться вперед.

"Горячим" остается и Покровское направление. Там с начала суток агрессор 23 раза атаковал позиции Сил обороны Украины. 17 атак зафиксировано на Лиманском направлении, 12 – на Купянском, 3 – на Харьковском, 6 – на Краматорском, 1 – на Краматорском, 4 – на Торецком, 5 – на Времевском. Также враг совершил три безрезультатные попытки штурма на Приднепровском направлении.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным проекта DeepState, российские захватчики начали новую волну наступательных действий на территории Курской области. Враг возобновил наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что на Курщине присутствуют 11 тысяч военных КНДР, которых Пхеньян отправил для помощи Москве в ее войне против Украины. Северокорейские войска уже понесли потери, заявил Зеленский.

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