Их состояние оценивается как среднее и легкое.

Этой ночью, около 3:30, российские оккупационные войска атаковали Харьков 500-килограммовыми авиабомбами. Удару подверглись Салтовский и Шевченковский районы.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, по состоянию на сейчас известно о 25 раненых, пятеро из которых госпитализированы. Их состояние оценивается как среднее и легкое. Кроме того, были эвакуированы 30 человек, из них - 4 детей.

На Салтовке есть попадание в многоэтажку. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Авиабомба разрушила подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Также повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выходы станции метро.

"В самом центре враг ударил по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома. Еще одно попадание возле жилой застройки также в центральной части города. Повреждены по меньшей мере 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, - без пострадавших", - пишет Синегубов.

Как добавил омбудсмен Дмитрий Лубинец, под завалами все еще находятся люди.

"Разрушено несколько этажей. Много пострадавших, в том числе дети! Сколько еще должно погибнуть гражданских, чтобы мир остановил российского агрессора?" - возмутился он.

Война в Украине - атаки на Харьков

Как известно, Харьков ежедневно страдает от российских обстрелов. Во время ракетного обстрела 1 ноября зафиксировали попадание в место дислокации полиции. Тогда погиб один полицейский, еще 36 правоохранителей, один спасатель и 13 гражданских пострадали.

4 ноября Россия ударила по супермаркету в Харькове. Количество пострадавших - 13. В Шевченковском районе повреждены многоэтажки, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты.

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