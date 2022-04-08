Лишение мандатов депутатов из пророссийских партий поддерживают 90% граждан, а запрет деятельности этих партий - 86%.

Подавляющее большинство опрошенных граждан Украины поддерживают лишение депутатов пророссийских партий мандатов и запрет этих партий.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля.

Как показал опрос, абсолютное большинство граждан (90%) поддерживают инициативу лишения мандатов депутатов из пророссийских партий. Еще 4% не поддерживают эту идею, 4% выразили равнодушие к этому вопросу. 2% затруднились ответить.

Кроме того, 86% респондентов поддерживают полный запрет деятельности пророссийских партий в Украине. 8% против такой инициативы. 4% указали, что им безразлично и 2% не смогли ответить.

Также 81% украинцев поддерживают идею увеличения налогов для украинского бизнеса, который продолжает работать в России.

Вместе с тем 76% опрошенных поддерживают инициативу переименования улиц и других объектов, названия которых связаны с Россией, но 13% не поддерживают эту инициативу.

Социологическая группа "Рейтинг" опросила 1200 респондентов среди граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,8%.

Ранее сообщалось, что все больше граждан Украины считают невозможным восстановление дружеских отношений с русскими.

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