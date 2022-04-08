За последний месяц доля тех украинцев, которые считают примирение невозможным, возросла с 42% до 64%.

Все больше граждан Украины считают невозможным восстановление дружеских отношений с россиянами.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля.

В частности, за последний месяц в полтора раза выросло количество тех, кто считает, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами является вообще невозможным (с 42% до 64%). 22% считают, что это может произойти не менее чем через 20-30 лет. Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет, – около 10%. Еще 7% считают, что возможно в течение нескольких лет, а 4% не смогли ответить.

Социологи отмечают, что даже на юге и востоке более половины опрошенных не верят в восстановление дружбы между народами.

При этом абсолютное большинство (91%) не поддерживают тезис, что "русские и украинцы – это один народ". Тех, кто имеет такое мнение, сегодня лишь 8% (в августе 2021 года таких было 41%, в марте 2022 года – 21%). Еще 2% затруднились ответить.

Поддержка такой идеи еще фиксируется среди 23% жителей востока и среди 13% пожилых людей. Зато в других макрорегионах и возрастных группах поддержка такого тезиса почти отсутствует.

Социологическая группа "Рейтинг" опросила 1200 респондентов среди граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,8%.

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