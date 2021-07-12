Политики отметили, что кусок гранитного камня символизирует дружбу между народами.

Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" поставили памятный камень в Харьковской области. Политики отметили, что это символ дружбы между российским и украинским народами.

Об этом сообщил депутата от ОПЗЖ Харьковского горсовета Андрей Лесик в Facebook.

"Сегодня (12 июля, - ред.) в очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и российского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины", - говорится в сообщении.

При этом он заявил, что у российского и украинского народа одни ценности, духовность, культура и исторические корни, что является "залогом будущего процветания наших народов", но "современная политика нас разъединяет".

По фото видно, что памятный знак - это кусок гранита с табличкой "Камень дружбы украинского и русского народа", а также указана дата установки.

Спустя пару часов журналист Александр Рудоманов сообщил в Facebook, что памятный знак уже демонтировали.

"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и русского народов. В прошлый раз табличку снесли в день. На этот раз - за час", - указано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского.

После демонтажа памятный знак будет храниться сначала в Голосеевской РГА, на балансе которой он сейчас, а потом, когда откроют Музей тоталитаризма, будет передан в его фонды.

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Автор: Анастасия Горбачева