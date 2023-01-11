Украинцы во Львове тепло встретили президента Польши Анджея Дуду. Он вышел к толпе в центре города.
В Сети появилось видео встречи Дуды с украинцами. Более сотни людей приветствовали друга Украины громкими аплодисментами и скандировали "Спасибо".
Дуда в сопровождении нескольких охранников подошел к толпе, поздоровался и подал руки людям в знак поддержки и солидарности.
Дуда во Львове: главные новости
Сегодня президент Польши Анджей Дуда прибыл во Львов, где встретился с украинским лидером. Во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard.
Президент Зеленский приветствовал решение Польши танков. "Я могу сказать важное слово для нашей обороны, для нашей общей защиты - и Украины, и всей Европы. Это слово - танки. Я приветствую это решение - которое приняла Польша, которое принял Анджей и правительство Польши", - заявил он.