Польский лидер подошел к толпе и подал людям руки в знак солидарности.

Украинцы во Львове тепло встретили президента Польши Анджея Дуду. Он вышел к толпе в центре города.

В Сети появилось видео встречи Дуды с украинцами. Более сотни людей приветствовали друга Украины громкими аплодисментами и скандировали "Спасибо".

Дуда в сопровождении нескольких охранников подошел к толпе, поздоровался и подал руки людям в знак поддержки и солидарности.

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Дуда во Львове: главные новости

Сегодня президент Польши Анджей Дуда прибыл во Львов, где встретился с украинским лидером. Во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard.

Президент Зеленский приветствовал решение Польши танков. "Я могу сказать важное слово для нашей обороны, для нашей общей защиты - и Украины, и всей Европы. Это слово - танки. Я приветствую это решение - которое приняла Польша, которое принял Анджей и правительство Польши", - заявил он.

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