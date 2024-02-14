По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка такие акции отличаются от "истинных майданов".

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал протесты в центре Киева, которые начались после отставки головкома ВСУ Валерия Залужного.

"В демократиях человек имеет право на свою позицию, свою точку зрения, может выходить. Есть только определенные ограничения, а они есть во время военного положения, но тем не менее. Даже учитывая это, люди имеют право на свою точку зрения и могут ее высказывать любым способом", - подчеркнул он.

Подоляк отметил, что такие акции отличаются от того, что он назвал "истинным майданом". По словам советника главы ОПУ, масштабные протесты обычно возникают для изменения отношений между государством и обществом.

"Истинные майданы, то есть те, которые фундаментально правильно развиваются, опираются на определенные ценности и соответственно должны дать скачок развитию обществу, эволюции, прогрессии... Соответственно такие майданы молниеносно собирают большое количество людей. Безусловно нельзя этих людей собрать искусственно, принудительно и когда люди хотят изменения принципа отношений государства и общества, тогда они находятся на любой площади", - объяснил Подоляк.

Он добавил, что в Украине было два таких майдана, которые привели к ценностному скачку, хотя и не удалось построить идеальное государствл.

"Его нужно дальше продолжать строить, пытаться продолжать это все реализовать. Но сейчас мы с вами можем точно говорить, что нет никакого майдана. В принципе понятно, что два года войны требуют определенных подходов, их изменения, вертикаль президента может модерироваться так, как президент считает с точки зрения его личной политической ответственности за те процессы, которые происходят в стране", - сказал советник главы ОПУ

По его мнению, скорость смены подходов к формированию управленческой вертикали в военном ведомстве говорит о продуманности той реформы, которая сейчас там проходит. Подоляк подчеркивает, что замена Залужного не связана с какой-то личной неприязнью, а является попыткой президента Владимира Зеленского найти другое видение того, что происходит.

Отставка Залужного – что сообщалось

Как писал УНИАН, 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Его место занял Александр Сырский.

Bloomberg писал, что между Залужным и Зеленским были напряженные отношения, поскольку генерал всегда предлагал достаточно осторожные планы ведения войны, тогда как президент хотел более решительных действий.

The Sunday Times отмечал, что отставка генерала Залужного привела к падению морального духа украинских солдат и заставила их беспокоиться о дальнейших решениях Сырского.

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