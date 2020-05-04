Ермак: никакой коррупции в Офисе президента нет, скандал с пленками "был спланированной операцией"

По словам руководителя президентского офиса, вся команда Зеленского осуждает коррупцию в любых ее проявлениях.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никакой коррупции в Офисе президента нет, а скандал с видеозаписями по его брата был спланированной операцией по дискредитации украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформы, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

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«Скандал с записями лишь подтвердил, что никакой коррупции в Офисе президента Украины нет. Вся наша команда осуждает коррупцию в любых ее проявлениях, именно поэтому нет неприкасаемых. В тот день (29 марта - УНИАН), когда появились эти записи, а они появились за день до голосования банковского закона и закона о земле в парламенте ... я обратился в правоохранительные органы, которые еще не завершили до конца расследование».

Ермак отметил, что ему, и не только ему, понятно, что «это была спланированная многомесячная операция, целью которой была дискредитация власти в Украине».

Как сообщал УНИАН, 29 марта народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос в Facebook обнародовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

30 марта заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по обращению Лероса зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы госвласти - по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

В то же время Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины.

3 апреля Лерос был допрошен по Государственном бюро расследований в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий, ст. 328 (разглашение государственной тайны), ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

6 апреля Лерос прибыл на допрос в Службу безопасности Украины, где ему было сообщено, что уголовное производство по ч. 2 ст. 359 объединили с уголовным производством по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 190 УК (мошенничество).