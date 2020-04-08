Журналисты узнали, кем работал брат Ермака в СНБО (документ)

Денис Ермак проработал на одной должности в СНБО 4 года.

Денис Ермак работал советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко.

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Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос РБК-Украина.

Указано, что Денис Ермак был внештатным советником Литвиненко на общественных началах.

Как сообщается, назначен он был на эту должность распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 года, а уволен - распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

На этой должности Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО и информационно-аналитической работой.

Ранее Денис Ермак сообщил на своей странице в Facebook, что как сотрудник СНБО участвовал в АТО.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Лерос в Facebook опубликовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту "незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины".