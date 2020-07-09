Порошенко способен назначать своих людей при Зеленском – нардеп

По словам депутата, помогают ему в этом коррумпированные представители Демократической партии США.

Народный депутат Андрей Деркач заявил, что у бывшего президента Петра Порошенко осталось колоссальное влияние на украинские государственные органы власти.

Читайте такжеПорошенко в 2016 году "планировал диверсию" в Крыму – пленки ДеркачаСоответствующее заявление он сделал на пресс-конференции 9 июля, ссылаясь на новые записи разговоров.

По словам политика, Порошенко может назначать своих людей при президенте Владимире Зеленском. А помогают ему в этом «коррумпированные представители Демократической партии США».

«У Порошенко осталось колоссальное влияние на государственные органы власти. С помощью кураторов в лице отдельных коррумпированных представителей Демократической партии США он способен назначать и расставлять своих людей при президенте Зеленском», – заявил Деркач.

Как писал УНИАН, по заявлению нардепа, Порошенко создал в Украине преступную группировку.

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